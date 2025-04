Napoli, quattro passi per sognare lo scudetto: il destino è nelle mani di Conte

A Fuorigrotta e dintorni dire la parola scudetto non è più un problema, perché gli uomini di Conte hanno saputo riportare in città e al Maradona quell'entusiasmo che si era perso lo scorso anno in una stagione orribile da campioni uscenti. E col tecnico salentino è arrivata la solidità e una vena realizzativa che non lascia scampo agli avversari. Perché quando il tuo miglior marcatore è l'attaccante Lukaku, tanto di cappello, ma se ci aggiungi anche un McTominay imprescindibile e col fiuto del gol eccezionale (11) e un Anguissa (6) sempre presente in zona d'attacco, si capisce qual è l'arma in più di questo Napoli. Partenopei che fanno gol e poi si chiudono, ma non con un catenaccio vecchio stile, bensì con un'organizzazione precisa e una strategia difensiva attenta che ha portato i campani ad avere la miglior difesa del campionato.