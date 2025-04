Napoli, tutti pazzi per McTominay: i tifosi lo vogliono come nuovo Papa

E' arrivato a Napoli la scorsa estate da Manchester per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un investimento importante in un mercato oneroso quello fatto dal presidente De Laurentiis, per rialzare la squadra affidata ad Antonio Conte dopo il fallimento della scorsa stagione in cui i partenopei, da campioni in carica, non sono riusciti a far meglio del 10° posto. Il classe '96, insieme a Lukaku, si sta rivelando l'acquisto migliore della campagna dell'estate 2024. I numeri dello scozzese sono impressionanti: 11 gol in Serie A, 12 se si considera anche il primo in Coppa Italia al Palermo, e nelle ultime 3 giornate ha messo a segno 5 delle 6 reti del Napoli. L'ex Manchester United è il miglior centrocampista realizzatore del massimo campionato, visto che con la doppietta al Torino ha superato anche Tijjani Reijnders del Milan fermo a 10. McTominay per 7 volte ha sbloccato il risultato in questa stagione e per numero di gol segnati è il giocatore di centrocampo più prolifico degli azzurri nell'era De Laurentiis.