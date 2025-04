Napoli, entusiasmo alle stelle: aumentano le presenze allo stadio e in città

Tornando indietro, tutto esaurito il "Maradona" per l'ultima sfida giocata e vinta dalla squadra di Conte contro il Torino. Un match che è coinciso con il ponte del 25 aprile, in cui l'Osservatorio urbano sul turismo ha contato 300.000 persone arrivate a Napoli. Nel prossimo fine settimana i partenopei saranno di scena sabato alle 18 in trasferta a Lecce. Sono stati letteralmente polverizzati i 1.000 biglietti concessi nel settore ospiti, ma se si considera l'intero stadio sono previsti 5.000 tifosi napoletani in Puglia. Domenica 11 maggio alle 20.45 il Napoli ospiterà il Genoa e si prevede l'ennesimo sold-out. L'entusiasmo coinvolge anche all'estero visto che il 30% degli spettatori viene da fuori Italia, in particolare, e non poteva essere altrimenti visto il legame con Maradona, il primo paese è l'Argentina. La novità è rappresentata dagli scozzesi e qui il link è con Scott McTominay che si sta rivelando il vero e proprio trascinatore nelle ultime settimane a suon di gol decisivi. Il connubio tra calcio e turismo può moltiplicare gli arrivi in città nelle prossime settimane sia via aereo che con i treni o i mezzi propri.