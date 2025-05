Evitare la retrocessione in casa, Monza a caccia dei 3 punti

Pochi dubbi, una sola certezza: il Monza non è più padrone del suo destino. Contro l'Atalanta, domenica alle 15, i biancorossi potranno solo vincere per evitare la retrocessione in Serie B davanti al proprio pubblico. Ma i 3 punti contro la squadra di Gian Piero Gasperini potrebbero non bastare per evitare il verdetto a domicilio. Se infatti il Lecce, nell'anticipo del sabato, riuscisse a strappare almeno un punto al Napoli, la retrocessione sarà già matematica per il club biancorosso. Contro i nerazzurri, mister Alessandro Nesta dovrà fare a meno dello squalificato Andrea Carboni, sostituito in difesa da Tomas Palacios, e ancora una volta in piena emergenza infortuni dovrebbe confermare gli altri titolari della sfida in casa della Juventus. Scelte quasi obbligate in attacco, con Dany Mota e Gianluca Caprari dal primo minuto, ad agire davanti alla linea a cinque di centrocampo dove le chiavi della regia saranno affidate ad Alessandro Bianco.