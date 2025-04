Napoli, per Buongiorno lesione all'adduttore della coscia destra

Non solo buone notizie in casa Napoli. Nel weekend segnato dal sorpasso all'Inter in vetta, Conte perde il suo leader difensivo, Alessandro Buongiorno. Il centrale azzurro nell'ultimo impegno di campionato, al Maradona proprio contro la sua ex squadra, il Torino, è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Oggi il 25enne si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra. Il calciatore salterà sicuramente le partite contro Lecce, Genoa e Parma. Lo staff medico azzurro proverà a recuperarlo per l'ultima di campionato contro il Cagliari, ma c'è più di una possibilità che il centrale non metta più piede in campo fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club: