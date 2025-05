Cagliari cerca salvezza anticipata contro l'Udinese

Il Cagliari resta ancora senza Mina per la gara di sabato pomeriggio alla Domus contro l'Udinese. Anche oggi niente allenamento e solo terapie per il centrale colombiano, costretto allo stop a causa dell'infortunio rimediato contro la Fiorentina. La partita con i bianconeri, in caso di vittoria con pareggi o sconfitte delle rivali, potrebbe regalare ai rossoblù la salvezza anticipata. Davide Nicola è pronto a confermare modulo e linea difensiva visti lunedì scorso al Bentegodi contro il Verona. Pronto a rientrare, dopo la giornata di squalifica, anche Piccoli. Ma, dopo la buona prova con gol di Pavoletti contro l'Hellas, il mister potrebbe far partire l'ex Atalanta dalla panchina. Anche perché, quando le cose vanno bene, Nicola tende sempre a confermare assetto e squadra. Allenamento alla Domus anche oggi: attivazione tecnica, poi esercitazioni sul possesso palla e sviluppi di gioco provati in funzione del match di sabato. Lunga la lista dei diffidati: a Marin, Mina, Obert, Luperto, Pavoletti da lunedì scorso si è aggiunto anche Zappa.