Napoli, niente scaramanzia: online in vendita bandiere e sciarpe col quarto scudetto

Le prime bandiere e sciarpe col logo del Calcio Napoli associato al quarto scudetto sono apparse subito dopo la vittoria col Torino con prezzi minimi a partire da venti euro. Su Internet però si può trovare già di tutto per non farsi trovare impreparati al trionfo azzurro: da fumogeni in offerta a striscioni per i balconi passando da bandiere da sventolare di grandissime dimensioni. Napoli è già pronta per la festa scudetto.