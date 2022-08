Napoli, Spalletti: "Kvara ha qualità, ma deve ancora sciogliersi"

QUI NAPOLI

Le parole del mister azzurro a margine del successo contro il Monza, sul punteggio di 4-0

Nove gol in due partite e una prima al Maradona terminata in standing ovation: il Napoli di Spalletti continua a marciare a punteggio pieno rifilando un poker al Monza. La doppietta di Kvaratskhelia, i gol di Osimhen e Kim, permettono al tecnico azzurro di presentarsi alla stampa con un sorriso: "La squadra ha fatto una buonissima gara. Ha comandato il gioco fin dall’inizio. Non abbiamo sfruttato all’inizio episodi creati. Il Monza è squadra tosta, che sa dove vuole andare. Oggi meglio noi, ma la partita non è stata facile”.

Mattatore di giornata Kvicha Kvaratskhelia, che ha segnato secondo e terzo gol con la maglia azzurra: "E’ un calciatore che delle buone qualità. E’ un grande professionista e un bravo ragazzo, poi ha queste qualità nell’uno contro uno e di vedere la porta. Ha più soluzioni, di destro e di sinistro. Ancora deve sciogliersi perché oggi era tesissimo. Sente ancora troppo questo nuovo incarico che ha. Sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente. E’ bene che abbia fatto gol in queste due partite e che scarichi la tensione”, ha commentato Spalletti.

L'allenatore azzurro ha poi controllato il replay di un episodio dubbio in area brianzola, visionato a sua volta da Irrati in sala VAR per un presunto tocco di mano di Ranocchia. Spalletti però, non vuole far polemica: "Io ho parlato col quarto uomo, non ho protestato per niente. A rivederlo così è rigore, però nessuno ha protestato. Se l’ha rivisto Irrati al VAR noi l’accettiamo". Infine, sulla sostituzione di Osimhen: "Mi pare che la squadra abbia tenuto bene anche dopo la sua uscita".

Vedi anche Serie A Serie A, Napoli-Monza 4-0: doppio Kvara, Osimhen e Kim, gli azzurri ci sono