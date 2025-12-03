Logo SportMediaset

Calcio

La Confederazione africana e Konami firmano una nuova partnership

03 Dic 2025 - 21:44
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia la firma di un nuovo accordo di partnership con la Confederation of African Football (CAF). La CAF è la federazione continentale che governa le associazioni calcistiche della regione africana, attualmente composta da 56 tra paesi e regioni. La CAF organizza numerosi tornei, tra cui la Africa Cup of Nations, che incorona la migliore squadra di calcio del continente, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di questo sport.

Negli ultimi anni, il calcio ha goduto di una popolarità travolgente in Africa, con un rapido aumento dell'interesse per club e squadre nazionali. Inoltre, anche l'interesse e l'entusiasmo per eFootball sono in crescita, il che ha portato alla firma di questo nuovo accordo di licenza con la CAF.

Per commemorare questa partnership, all'interno di eFootball si terrà una speciale campagna dedicata alla AFRICA CUP OF NATIONS 25. Eventi e giocatori africani di spicco saranno presenti in-game, consentendo ai giocatori di vivere le emozioni del torneo.

Commento di Koji Kobayashi, Senior Executive Officer, Konami Digital Entertainment
"Siamo lieti di annunciare la nascita di una partnership con la Confederation of African Football (CAF). Questa collaborazione apre nuove possibilità per l'esperienza in-game e siamo davvero entusiasti di poter trasmettere la passione della regione africana, sede di alcune delle nazioni calcistiche più forti al mondo, ai fan di tutto il mondo attraverso eFootball. Grazie a questa iniziativa, aggiungeremo nuovi calciatori africani di spicco e licenze ufficiali come la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, migliorando ulteriormente il realismo e l'emozione di eFootball".

Commento di Véron Mosengo-Omba, General Secretary of the Confederation of African Football (CAF)
“La TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025 sarà una delle edizioni più emozionanti e seguite della nostra competizione di punta. La partnership con KONAMI riflette l'impegno della CAF verso l'innovazione, il coinvolgimento dei tifosi a livello globale e la creazione di nuove opportunità per i giovani africani sia nel calcio sia nel mondo digitale”.

