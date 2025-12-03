Coppa Italia, Napoli-Cagliari 10-9 dcr: Conte ha bisogno dei rigori per volare ai quarti

Napoli-Cagliari: le foto del match
I tiri dal dischetto sorridono ai partenopei, dopo l’1-1 dei regolamentari: superato lo scoglio degli ottavi per la prima volta in cinque anni
È un debutto sofferto, ma vincente quello del Napoli nella Coppa Italia 2025/26. Gli Azzurri superano 10-9 il Cagliari dopo i calci di rigore al Maradona negli ottavi di finale e accedono così ai quarti, dove troveranno la vincente di Fiorentina-Como. Conte opta per un ampio turnover e si gode il vantaggio di Lucca (28’), ma Sebastiano Esposito pareggia i conti (67’). Si va così ai tiri dal dischetto, dove decisiva è la parata di Milinkovic-Savic su Luvumbo.
LA PARTITA
L’esordio del Napoli negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26 coincide con la sfida del Maradona contro il Cagliari, reduce dal 4-1 inflitto al Frosinone nel turno precedente. Conte dà un’occasione a chi nelle ultime settimane ha giocato meno, lasciando inizialmente in panchina parecchi titolari e regalando anche la prima titolarità a due giovani prodotti del vivaio come Ambrosino e Vergara (entrambi classe 2003). Proprio quest’ultimo è subito protagonista al 28’, quando crossa perfettamente sul secondo palo, dove Lucca sovrasta Di Pardo di testa e incorna in rete l’1-0. Pisacane prova allora a scuotere i sardi cambiando quasi interamente l’attacco al 56’, mentre gli Azzurri inseriscono McTominay. Proprio lo scozzese è autore del tocco sfortunato che diventa un assist involontario per l’1-1 di Sebastiano Esposito a 67’. Conte decide quindi di inserire pure Neres e Lang, giocandosi tutte le sue carte d’attacco. All’87’ uno straordinario Caprile para però in corner la girata al volo di McTominay, con il portiere rossoblù che si ripete pure su Neres in pieno recupero, portando la partita ai calci di rigore. Dagli undici metri, Felici colpisce la traversa e Caprile para il penalty di Neres. Si procede quindi a oltranza e a decidere sono la parata di Milinkovic-Savic su Luvumbo e il gol finale di Buongiorno. Pur soffrendo, il Napoli vola dunque ai quarti di finale, superando per la prima volta negli ultimi cinque anni lo scoglio degli ottavi: troverà la vincente di Fiorentina-Como (gara in programma il 27 gennaio 2026). Esce invece dalla competizione un ottimo Cagliari.
LE PAGELLE DI NAPOLI-CAGLIARI
IL TABELLINO
NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr (1-1)
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera (29’ st Lang); Mazzocchi (23’ st Buongiorno), Vergara (29’ st Neres), Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca (23’ st Hojlund), Ambrosino (15’ st McTominay). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka. All.: Conte
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez (16’ st Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Deiola (40’ st Felici); Luvumbo, Gaetano (11’ st Borrelli), Kilicsoy (11’ st S. Esposito); Pavoletti (11’ st Prati). A disp.: Ciocci, Radunovie, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Zappa, Grandu, Trepy, Sulev. All.: Pisacane
Arbitro: Sacchi.
Marcatori: 28’ Lucca (N), 22’ st S. Esposito (C).
Sequenza rigori Napoli: Politano (gol), McTominay (gol), Lang (gol), Hojlund (gol), Neres (errore), Elmas (gol), Milinkovic-Savic (gol), Spinazzola (gol), Juan Jesus (gol), Buongiorno (gol).
Sequenza rigori Cagliari: Obert (gol), Borrelli (gol), Prati (gol), Felici (errore), S. Esposito (gol), Luperto (gol), Adopo (gol), Idrissi (gol), Di Pardo (gol), Luvumbo (errore).
Ammoniti: Luperto (C), Prati (C).