Gerry Cardinale al derby: stadio e Nba Europe nel futuro del Milan

Gerry Cardinale si prepara a riprendersi il centro della scena a San Siro, confermando una presenza fisica sempre più costante al fianco del Milan. Per il numero uno di RedBird, il derby di domenica non è solo una questione di campo, ma l'occasione per spingere sull'acceleratore di dossier strategici che definiranno il prossimo decennio rossonero: dal nuovo stadio condiviso con l'Inter - affidato alle firme internazionali di Manica e Foster + Partners - all'ambizioso sbarco nel basket con il progetto NBA Europe previsto per il 2027. Tra un confronto con la dirigenza e lo sguardo rivolto ai grandi movimenti della finanza globale, Cardinale punta a blindare il futuro del club, sognando una vittoria nella stracittadina che darebbe un sapore speciale a una fase di espansione senza precedenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.