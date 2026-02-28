Napoli, Lukaku commosso: "Mesi difficili fra infortunio e lutto di mio padre, vado avanti per i miei figli"

Il Napoli alza le braccia al cielo allo scadere a Verona grazie a Romelu Lukaku e l'attaccante belga si commuove nell'intervista post partita: "Sono contento per la squadra, dispiace per il gol subito, ma l'importante era portare a casa i tre punti. Per me sono stati mesi difficili sul piano personale: il calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso è stato pesante. Vado avanti per i miei figli, i miei fratelli e per il Napoli che mi ha dato tantissimo: prima di arrivare qui ero morto. Questo è un anno difficile, ma dobbiamo puntare in alto", ha detto Lukaku ai microfoni di Dazn.