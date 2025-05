Napoli, obiettivo vicino: pianificata la festa scudetto

Conte deve sciogliere il nodo Lobotka. Il regista dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Lecce sta migliorando, ma se non sarà al meglio non verrà rischiato dall'inizio: in rampa di lancio c'è Gilmour, lo scozzese che finora ha sommato soltanto 940' di utilizzo. Possibile rientro in panchina per Neres (fuori nelle ultime 3 gare per uno stiramento al polpaccio sinistro) mentre in difesa, con le assenze di Buongiorno e Juan Jesus verrà confermato Olivera nel ruolo di centrale accanto a Rrahmani.