Napoli, il nuovo Maradona si ispirerà al Maracanà: il progetto

In primo luogo, spiega, è previsto il ripristino del terzo anello, chiuso da 21 anni, che darà circa 10.000 posti in più. "Stiamo lavorando già alla progettazione, finanziata dal Comune", scrive Cosenza, che aggiunge: "C'è ancora da fare, ma lo faremo in ogni caso". La prevista riqualificazione ha tenuto conto del confronto con altri due stadi di concezione simile: l'Olimpico e il Maracanà, appunto. Nonostante le differenze di geometria siano simili, il Maradona ha solo 54.726 posti ufficiali, rispetto ai 70.634 dello stadio romano e ai 73.609 di quello carioca. Perché? "Il tema - spiega Cosenza - è certamente il terzo anello. Con 10.000 posti in più si avvicinerebbe decisamente agli altri due". E non è vero che si vedrebbe male. Come avvenuto con la riqualificazione del Maracanà, inoltre, anche per lo stadio di Napoli è previsto un importante aumento della copertura e la creazione di un primo anello in continuità con il secondo, migliorando la visibilità, avvicinando il tifo e liberando volumi sottostanti, "anche per un bellissimo museo".