Giannini: "Sogno un romano che vesta la 10 della Roma"

Giuseppe Giannini ha lasciato la Roma ormai da anni, ma il segno è ancora vivo come riportato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Dopo di me c'è stato Totti e poi dopo di lui nessuno, lo sappiamo. Forse giusto Dybala potrebbe essere inserito in quel gruppetto ristretto di giocatori in grado di indossarla. Altri di questo spessore, con quella tecnica, negli ultimi anni non li ho visti. Comunque sì, è rimasto un vuoto che prima o poi sarà colmato. Bisogna aspettare però. Anche se a riguardo ho una mia idea precisa... - ha spiegato Giannini parlando della maglia numero 10 -. Dopo Di Bartolomei, Giannini, Totti... farla indossare a un romano sarebbe un altro bel passaggio di consegne. Darebbe continuità al percorso dei ragazzi di Roma che sono arrivati in Serie A e in qualche modo sono entrati nella storia del club. Magari in futuro...".