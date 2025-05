Spareggio Napoli-Inter? Ipotesi ancora viva: come cambierebbe il calendario

L'ipotesi di uno spareggio scudetto tra Napoli e Inter è ancora viva e potrebbe restarlo fino alla fine. Sono attualmente tre i punti di vantaggio della squadra di Antonio Conte su quella di Simone Inzaghi a tre giornate dal termine della Serie A e gli scenari sono ancora aperti. Una possibilità di cui la Lega Serie A deve tenere conto: sabato 31 maggio la squadra nerazzurra sarà impegnata a Monaco di Baviera nella finale di Champions League contro il Psg. La soluzione potrebbe essere quella di anticipare Como-Inter e Napoli-Cagliari dell'ultimo turno di campionato (in programma nel weekend del 24 e 25 maggio) nelle giornate di mercoledì 21 o giovedì 22 e far disputare l'eventuale spareggio tra azzurri e nerazzurri domenica 25 o lunedì 26, cercando di garantire alla formazione di Inzaghi un margine utile per preparare l'importantissimo appuntamento europeo. Il calendario dell'ultima giornata sarà comunicato lunedì 19 maggio. Lo spareggio tra Napoli e Inter al momento si giocherebbe a San Siro: bisogna però fare i conti con l'ordine pubblico e l'ultima parola spetta al Viminale.