Napoli, McTominay: "Ho un problema al tendine che va gestito, Conte è diverso dagli altri"

Tra i tanti temi toccati durante l'intervista c'è anche quello dei numerosi infortuni accaduti in stagione alla squadra di Conte: "Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l'allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata". E su Conte aggiunge: "È un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato... Il senso d'incertezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema".