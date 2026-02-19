Napoli, Hojlund: "Conte un serial winner. Voglio sentire di nuovo i tifosi urlare 'the Champions'"

Rasmus Hojlund è arrivato soltanto quest'estate ma Napoli gli è già entrata nel cuore: "Sono venuto qui perché volevo vincere trofei: aver conquistato la Supercoppa è stata la prova che la mia scelta è stata giusta", inizia a raccontare il danese in una lunga intervista concessa al Mattino.

Poi il 23enne parla della stagione a livello personale e di squadra:"Credo che stia andando tutto secondo le previsioni, sto facendo una buona stagione. Mancano ancora 13 partite alla fine e voglio aiutare la squadra a raggiungere il traguardo più alto possibile. Scudetto? Ci sono ancora 39 punti in palio, non sono pochi. Nulla è già scritto nelle stelle: tutto può ancora succedere perché tutti potrebbero avere gli infortuni che abbiamo avuto noi. L'Inter però in questo momento è molto avanti: ha un buon allenatore e una rosa formidabile". L'obiettivo numero uno però rimane la qualificazione in Champions: "Il Napoli appartiene alla cerchia dei grandi club. Sappiamo che conquistare la qualificazione alla Champinos è importante per noi come squadra e sotto l'aspetto finanziario per la società. Sappiamo anche che i tifosi sognano di tornare a giocarla: quando urlano "The Champiooons" mi fanno venire i brividi. Mi emoziona quel boato e spero di risentirlo anche l'anno prossimo".