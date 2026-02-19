Bologna, Italiano: "Su questo campo impossibile far di più, ora acceleriamo in Serie A"

L'elogio principale va all'autore del gol, Castro: "Ha fame ogni giorno, ogni minuto. Sta iniziando a far gol con continuità e ne sono felicissimo. Si sacrifica tanto e vuole crescere ogni giorno". Sugli ultimi mesi della stagione, Italiano ha le idee chiare: "Vorrei vedere i miei ragazzi esprimersi sempre così. Siamo stati puniti in maniera esagerata in alcune partite e perso tanto terreno in campionato. Ritrovare punti e cambiare il trend in casa deve essere un obiettivo".