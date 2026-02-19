Bologna, Italiano: "Su questo campo impossibile far di più, ora acceleriamo in Serie A"
Vincenzo Italiano tira un sospiro di sollievo e può rilassarsi per qualche ora. Il suo Bologna risponde bene dopo il successo di Torino e, nonostante qualche difficoltà, vince l'andata dei playoff di Europa League in casa del Brann: "Ci siamo adeguati a un terreno di gioco difficile, non potevamo fare di più e abbiamo cercare di non correre rischi. Molto positivo l'approccio giusto, speriamo di continuare così con grande attenzione in difesa. Siamo in vantaggio e speriamo di far bene al Dall'Ara, ultimamente è diventata una maledizione in casa. Ora dobbiamo accelerare in campionato".
L'elogio principale va all'autore del gol, Castro: "Ha fame ogni giorno, ogni minuto. Sta iniziando a far gol con continuità e ne sono felicissimo. Si sacrifica tanto e vuole crescere ogni giorno". Sugli ultimi mesi della stagione, Italiano ha le idee chiare: "Vorrei vedere i miei ragazzi esprimersi sempre così. Siamo stati puniti in maniera esagerata in alcune partite e perso tanto terreno in campionato. Ritrovare punti e cambiare il trend in casa deve essere un obiettivo".