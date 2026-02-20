Andrea Petagna: "La malattia di mio figlio e la depressione. Ecco come sono tornato"

Andrea Petagna sulla Gazzetta dello Sport ha raccontato i 18 difficili mesi in cui ha dovuto convivere tra la malattia del figlio e la separazione dalla compagna: "Sono andato da uno psicologo, mi è servito. Come calciatore ero triste e negativo, arrabbiato perché non mi facevano giocare. Non stavo bene, ok, ma in Serie A ho fatto 49 gol e volevo arrivare a 50. Ho rosicato, ma lo prenoto per l’anno prossimo". Oggi Petagna è un uomo nuovo, rigenerato dal lavoro fisico con il prof. Tognaccini e dal calore ritrovato della piazza di Monza: "Oggi sono un uomo maturo e sono veramente felice. Quando per la prima volta ho potuto dormire con mio figlio, due giorni dopo ho segnato. Mi ha sbloccato".