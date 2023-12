Napoli, Mazzarri: "Fatta una grande partita, abbiamo dominato"

QUI NAPOLI

Il tecnico toscano dopo la sconfitta con la Juve: "Non meritavamo assolutamente di perdere. Kvara è forte"

Juve, Gatti ancora a segno: Napoli ko































































© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Walter Mazzarri si lecca le ferite dopo la sconfitta contro la Juventus, la terza di fila tra campionato e Champions League. "Chi conosce il calcio sa che ci sono dei momenti, difficile dare una spiegazione dopo una gara del genere - ha spiegato ai microfoni di Dazn - I ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno dominato sul piano del gioco e abbiamo schiacciato la Juve nel secondo tempo. Noi abbiamo avuto solo il torto di non andare sulla traiettoria sul gol e abbiamo perso l'uomo in area. Sono momenti, penso che giocando così potremo fare un filotto di risultati che rimetterebbe le cose a posto. Non meritavamo assolutamente di perdere".

"Io sono arrivato da poco, inutile che parli di quello che è successo prima: se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato, qualche problema c'era. Da quando sono arrivato ho visto una squadra che ha giocato sempre meglio degli altri - ha aggiunto Mazzarri -. L'occasione di Kvara è clamorosa, se non siamo riusciti a fare gol lì si capisce tutto: ci sono momenti e momenti, io credo che se si continua su questa strada, con i giocatori importanti che trovano una condizione migliore, le componenti per vincere torneranno tutte".

Mazzarri ha parole al miele per Kvara, stasera davvero sottotono. "Il ragazzo è forte, non ci dimentichiamo che a sinistra non avevamo i terzini che gli portano via i giocatori. Con l'ingresso di Zanoli ha fatto qualcosa in più".

Mazzarri punta sul pieno recupero di Osimhen per ripartire. "I campioni sono trascinanti per tutte le squadre. Deve trovare la condizione, viene sempre tartassato. Potrà fare la differenza, ma tra poco ha la Coppa d'Africa e cercheremo di fare con gli altri".

