Il Napoli cuore d'oro: doni e sorrisi ai bimbi del Pausilipon per l'Epifania

L'iniziativa non è un evento isolato, ma il primo passo di una convenzione strutturale appena siglata tra il Napoli e la Fondazione Santobono Pausilipon. Come sottolineato dal Direttore Generale dell'Area Business azzurra, Tommaso Bianchini, e dai vertici dell'ospedale, l'obiettivo è costruire un percorso condiviso e duraturo. Tra le iniziative previste, spicca la possibilità per i piccoli pazienti di essere ospitati allo Stadio Diego Armando Maradona per assistere alle partite casalinghe, unendo così sport, salute e speranza in un unico abbraccio.