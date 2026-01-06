Il Napoli cuore d'oro: doni e sorrisi ai bimbi del Pausilipon per l'Epifania

Il Napoli visita i bimbi del Pausilipon per l'Epifania. Doni e sorrisi in reparto
In occasione dell'Epifania, una delegazione dei calciatori del Napoli ha portato la magia delle feste all'interno dei reparti dell'Ospedale Pausilipon, regalando un pomeriggio indimenticabile ai piccoli pazienti del polo oncologico pediatrico.
Subito dopo la seduta di allenamento, gli azzurri hanno smesso i panni degli atleti per indossare quelli dei "portatori di gioia". I giocatori si sono intrattenuti con i bambini e le loro famiglie, distribuendo doni e, soprattutto, offrendo momenti di spensieratezza in un contesto difficile. Un gesto semplice ma potente, volto a far sentire la vicinanza della squadra alla città e ai suoi piccoli tifosi più coraggiosi.
L'iniziativa non è un evento isolato, ma il primo passo di una convenzione strutturale appena siglata tra il Napoli e la Fondazione Santobono Pausilipon. Come sottolineato dal Direttore Generale dell'Area Business azzurra, Tommaso Bianchini, e dai vertici dell'ospedale, l'obiettivo è costruire un percorso condiviso e duraturo. Tra le iniziative previste, spicca la possibilità per i piccoli pazienti di essere ospitati allo Stadio Diego Armando Maradona per assistere alle partite casalinghe, unendo così sport, salute e speranza in un unico abbraccio.