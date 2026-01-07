Torino, Baroni: "Ho poco da rimproverare. Dispiace per le sconfitte in casa"

"La squadra si è spesa molto, non posso rimproverare molto. Abbiamo commesso errori tecnici, il primo tiro di Zaniolo nasce da un passaggio nostro. È un peccato, ci dispiace: tutte le volte che siamo lì per fare il saltino... È una cosa che dispiace anche per le sconfitte che patiamo in casa, ma siamo convinti che, nonostante i due punti in più rispetto allo scorso anno, troveremo l'energia per ripartire di nuovo". Così il tecnico del Torino, Marco Baroni, in conferenza dopo il ko dell'Olimpico contro l'Udinese: "Affrontavamo una squadra tosta e che ha fisicità, l'Udinese sa abbassarsi e non era una gara facile. Abbiamo pagato l'impegno ravvicinato, a Verona avevamo fatto una gara importante. Oggi non posso dire che la squadra non si è spesa, voglio rivedere la gara ma è stata poco lucida in rifinitura. E abbiamo pagato a caro prezzo qualche pallone".