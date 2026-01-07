Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Runjaic: "Felici per la prima vittoria del 2026. Okoye è il titolare"

07 Gen 2026 - 23:39

"Sono davvero felice per questa vittoria. Abbiamo fato una gara solida, siamo ripartiti dal secondo tempo di Como e con Miller-Karlstrom eravamo più sicuri con il pallone. Oggi abbiamo fatto una partita seria contro un Toro che avevo visto di persona a Verona ed era una squadra temibile. Peccato aver sofferto nel finale, ma siamo felici per la prima vittoria del 2026". Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, dopo la vittoria sul campo dei granata: "Okoye? Non è mai cambiato nulla nelle gerarchie, Okoye continuerà ad essere il titolare. Ha fatto errori e ho voluto dare una possibilità a Padelli, avrebbe meritato di giocare anche oggi ma Okoye è una parte importante della squadra. C'era pressione su di lui e aveva tutti gli occhi puntati addosso, ha fatto una parata fantastica e ha giocato bene con i piedi. Sono sicuro che sarà una parte importante per noi".

