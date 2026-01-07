Parma, Cuesta: "Inter molto molto forte. Sul fuorigioco..."

"Nel primo tempo siamo stati troppo bassi quando ci siamo difesi, mentre nella ripresa abbiamo provato a essere più aggressivi, ma loro sono una squadra molto, molto, molto forte". Così il tecnico del Parma Carlos Cuesta commenta la sconfitta contro l'Inter. "Noi abbiamo provato a giocare con le nostre forze, di squadra, provando a non lasciare spazi ma loro sono super aggressivi, vogliono riconquistare immediatamente la palla - ha detto a Sky - Il fuorigioco che non c'era? Il calcio è un gioco di errori, ne fanno tutti, capita anche agli arbitri".