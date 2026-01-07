Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, Vanoli: "C'è un po' di delusione ma risultato giusto"

07 Gen 2026 - 23:27

"E' normale che rimanga un po' di delusione però se guardiamo la partita nel complesso il risultato è giusto. Siamo partiti nel primo tempo con un approccio un po' lento, andavamo a pressare con distanze lunghe, poi abbiamo subito questi situazioni su palla inattiva che ci hanno fatto perdere un po' di autostima. Ma la squadra ha saputo reagire e abbiamo pareggiato, ci siamo sciolti e abbiamo trovato il vantaggio meritatamente". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con la Lazio, che ha trovato il 2-2 in pieno recupero. "Faccio un plauso a questi ragazzi, un punto qui a Roma è i mportante, adesso dobbiamo guardare alla prossima ma la strada è giusta", ha aggiunto.

23:39
Udinese, Runjaic: "Felici per la prima vittoria del 2026. Okoye è il titolare"
23:35
Torino, Baroni: "Ho poco da rimproverare. Dispiace per le sconfitte in casa"
23:31
Inter, Dimarco: "La squadra si è ricompattata grazie a Chivu"
23:27
Fiorentina, Vanoli: "C'è un po' di delusione ma risultato giusto"
23:16
Parma, Cuesta: "Inter molto molto forte. Sul fuorigioco..."