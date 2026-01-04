Conte: "Complimenti ai ragazzi. Neres? Nulla di muscolare, speriamo non sia grave"

Lazio-Napoli: le foto del match
Le parole del tecnico dopo la vittoria all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri
"Devo fare i complimenti ai ragazzi, giocare con questa pulizia tecnica e questa forza fisica senza far esprimere la Lazio non è facile. Abbiamo fatto una partita di livello qualitativo molto alto".
Antonio Conte non può che essere soddisfatto della vittoria per 2-0 ottenuta dal suo Napoli sul campo della Lazio, un successo che permette ai campioni d'Italia di tenere la scia del Milan (momentaneamente) capolista in attesa dell'Inter questa sera. Unica nota negativa dell'incontro l'infortunio di David Neres: "Bisogna aspettare gli accertamenti di domani, non è una cosa muscolare. Speriamo non sia niente di grave, quest'anno stiamo facendo fronte a grandi defezioni per parecchio tempo".
Per quanto riguarda il capitolo mercato, il tecnico del Napoli si è espresso così ai microfoni di DAZN: "Non mi piace parlare di questi argomenti, l'anno scorso ho detto non tocchiamo tanto ed è stato dato via Kvaratskhelia. Quello di cui abbiamo bisogno è sotto gli occhi di tutti, io devo fare l'allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date. So che la richiesta nei miei confronti è sempre altissima, con i ragazzi cercheremo di fare del nostro meglio".
Infine, un'analisi su cosa il Napoli deve ancora migliorare: "Forse ci sta mancando un po' di cinismo, perché creiamo tanto però sono veramente contento perché guardando le assenze e quello che ci è capitato e mi auguro non continui a capitare era difficile pensare a una risposta di questo tipo". Conte, poi, ha concluso: "Adesso giocheremo ogni tre giorni, senza la possibilità di fare rotazioni, speriamo di non pagare il fatto di dover sfruttare gli stessi calciatori".
