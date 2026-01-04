Conte: "Complimenti ai ragazzi. Neres? Nulla di muscolare, speriamo non sia grave"

Infine, un'analisi su cosa il Napoli deve ancora migliorare: "Forse ci sta mancando un po' di cinismo, perché creiamo tanto però sono veramente contento perché guardando le assenze e quello che ci è capitato e mi auguro non continui a capitare era difficile pensare a una risposta di questo tipo". Conte, poi, ha concluso: "Adesso giocheremo ogni tre giorni, senza la possibilità di fare rotazioni, speriamo di non pagare il fatto di dover sfruttare gli stessi calciatori".