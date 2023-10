Napoli, Lindstrom conferma Garcia: "Avanti con lui". E Simeone si scalda

NAPOLI

Il danese sta col tecnico francese e ammette le difficoltà nell'ambientamento in Italia

Quattro presenze e 114 minuti di gioco totali. È il bottino al Napoli di Jesper Lindstrom in questo primo scorcio di stagione. Costato ben 25 milioni di euro, il danese ha trovato poco spazio fino ad ora, complice anche i risultati poco positivi dei partenopei. Garcia è finito in bilico, tanto da essere 'commissariato' da De Laurentiis, ma il 23enne sta dalla parte del tecnico francese. "Avanti con Garcia? Abbiamo bisogno di vittorie, siamo una squadra e tutti quanti insieme con grande qualità e come ho detto siamo amici, abbiamo una buona qualità e poi sì, è il calcio - ha detto l'esterno ai microfoni di Calcio Napoli 24 -. A volte va tutto alla grande, a volte ci sono dei momenti ‘no’ ma abbiamo bisogno di vittorie e di giocare un buon calcio per uscirne".

Vittoria appunto, fondamentale già a Verona sabato prossimo per riagganciare la zona Champions, adesso distante tre punti: senza Osimhen, fermo ai box, dovrebbe vedersi prima punta e non Raspadori, impegnato con l'Italia durante la sosta. Proprio quel Simeone, ex di turno, che con i gialloblù realizzò la sua prima rete proprio nel 2021. Probabile inoltre che a gara in corso si veda anche Lindstrom, che ha bisogno di tempo: "Non so quanto vedrete la mia miglior versione, non è facile quando passi dalla Germania all'Italia. Ma amo giocare a calcio e apprezzo la passione dei tifosi del Napoli".