Serie A: Mariani l'arbitro di Milan-Juve, Torino-Inter a Marchetti

Sarà l'arbitro Mariani a dirigere Milan-Juventus, big match della nona giornata di Serie A, in programma domenica sera. Irrati al Var. Mariani è reduce dall'arbitraggio di Belgio-Svezia, sospesa lunedì sera dopo l'attentato terroristico di Bruxelles in cui hanno perso la vita due tifosi svedesi. Torino-Inter, in programma sabato alle 18, è stata affidata a Marchetti, con Nasca al Var. Abisso dirigerà Verona-Napoli di sabato alle 15 (Aureliano al Var).