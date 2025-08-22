Logo SportMediaset
A Firenze il 46/o torneo internazionale Nereo Rocco

22 Ago 2025 - 09:15

Al via sabato prossimo il 46/o Torneo Internazionale 'Nereo Rocco', riservato alla categoria Allievi (anno 2009), organizzato dalla società fiorentina Settignanese. La manifestazione comincerà con la partita Empoli-Affrico che si svolgerà nell'impianto sportivo 'I Ponti' di Bagno a Ripoli. Sedici le società presenti (13 italiane e tre straniere) suddivise in quattro raggruppamenti: il girone 'A' composto da Fiorentina, Spezia, Pontedera, Scandicci; il 'B' da Monza, Partizan Belgrado, Empoli, Affrico; il 'C' da Milan, Vejle (Danimarca), Sassuolo, Settignanese, il 'D' da Pisa, Sturm Graz (Austria), Carrarese, Sangiovannese. Il calendario della prima giornata prevede anche, allo stadio 'Ferruccio Valcareggi' di Firenze, Pisa-Carrarese e a seguire Settignanese-Sassuolo, Fiorentina-Pontedera, Milan-Vejle e, in quello de 'I Ponti', Spezia-Scandicci, Sturm Graz-Sangiovannese, Monza-Partizan. Domenica 24 agosto sono in programma Milan-Sassuolo, Monza-Empoli, Fiorentina-Scandicci, Settignanese-Vejle (stadio 'F.Valcareggi'); Spezia-Pontedera, Pisa-Sturm Graz, Carrarese-Sangiovannese, Partizan-Affrico (stadio 'I Ponti'). Lunedì 25 agosto Sassuolo-Vejle, Fiorentina-Spezia, Monza-Affrico, Settignanese-Milan (stadio 'F.Valcareggi'); Pisa-Sangiovannese, Sturm Graz-Carrarese, Partizan-Empoli, Pontedera-Scandicci. Allo stadio Valcareggi (ore 19,30 e 21.00) martedì 26 agosto saranno disputate le semifinali poi mercoledì 27 agosto le finali per il terzo e primo posto. 

