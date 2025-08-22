Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Campagna Lega Serie A #Stopiracy torna negli stadi, anche in B e C

22 Ago 2025 - 11:03

In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A Enilive 2025/2026, la Lega Serie A promuove, per la sesta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva, '#Stopiracy - la pirateria uccide il calcio', che quest'anno coinvolgerà anche i campi di Serie B e Serie C grazie alla profonda collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano.

Per contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi live e sensibilizzare il pubblico sui rischi e le conseguenze dirette della pirateria audiovisiva sui fruitori finali, in occasione degli incontri della 1ª e 2ª Giornata della Serie A sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il video spot della campagna, mentre una grafica dedicata andrà in onda in televisione poco prima del fischio di inizio di ogni partita e durante il riepilogo delle marcature.

"Il messaggio che vogliamo trasmettere con la nostra campagna è chiaro: guardare illegalmente una partita produce un danno economico consistente al calcio italiano e ne indebolisce le possibilità di successo nelle competizioni europee. Ma soprattutto comporta gravi conseguenze economiche, reputazionali e perfino penali per chi fruisce di contenuti pirata. Infatti, grazie alla meritevole azione della Guardia di Finanza, da quest'anno chi utilizza piattaforme di streaming non autorizzate è concretamente esposto a sanzioni, sia penali sia pecuniarie, e può incorrere in procedimenti giudiziari, con ripercussioni anche sulla vita privata e professionale - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo - Dobbiamo proteggere il valore del Campionato e la competitività dei nostri Club a livello internazionale e questo risultato si ottiene solo attraverso una presa di coscienza e di responsabilità da parte dei nostri tifosi. Per questo siamo molto soddisfatti che anche la Lega B e la Lega Pro abbiano deciso di unirsi a noi in questa sfida fondamentale per il rilancio del calcio italiano, poiché grazie alla loro collaborazione riusciremo a raggiungere tutto il pubblico dei tifosi in Italia".

"In Italia è ancora diffusa la percezione che guardare una partita illegalmente sia un gesto innocuo e non rappresenti né un reato né un rischio. In realtà, però, questa scelta espone direttamente il singolo individuo alla criminalità organizzata, oltre a porre l'utente sotto indagini e sanzioni penali ed economiche da parte delle Autorità2, si legge nel comunicato.

Secondo i dati della lega Serie A, in Italia, nel 2024, si sono registrati i seguenti numeri: il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live; 295 milioni gli atti di pirateria stimati; 2,2 miliardi di euro la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della pirateria di film, serie/fiction, sport live; Oltre 12.000 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria audiovisiva; il 75% dei pirati adolescenti e il 78% dei pirati adulti è consapevole che la pirateria sia un reato; il 49% ritiene di non creare danni rilevanti piratando; il 47% dei pirati entrati in contatto con i siti web oscurati si è convertito a fonti legali.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

01:16
MCH SCONTRI COPA SUDAMEICANA 22/8 MCH

Scontri sugli spalti in Independiente-Universidad: 20 feriti

01:15
MCH LIBERTADORES RIVER-LIBERTAD 22/8 MCH

"River Plate-Libertad, Martinez Quarta decisivo dal dischetto

03:54
DICH POLITANO MEDIA DAY 22/8 DICH

Politano: "Napoli più completo dello scorso anno. De Bruyne un esempio"

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

02:21
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"

02:02
DICH CHIVU MEDIA DAY DICH

Chivu: "Allenare qui a livello professionale mi dà qualcosina in più"

00:58
DICH DE WINTER PRESENTAZIONE 21/8 DICH

De Winter: "Quando una squadra come il Milan ti chiama è difficile dire di no"

00:53
DICH ATHEKAME PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves"

01:57
DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

01:29
Raspadori all'Atletico

Raspadori all'Atletico

01:33
Gila e il nuovo Pisa

Gila e il nuovo Pisa

01:26
Un Pellegrino a Parma

Un Pellegrino a Parma

01:34
Joao Felix subito gol

Joao Felix subito in gol

01:26
C'è Polissya-Fiorentina

C'è Polissya-Fiorentina

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:03
Campagna Lega Serie A #Stopiracy torna negli stadi, anche in B e C
10:08
Livorno, concluso restauro tribuna stadio Picchi
09:15
A Firenze il 46/o torneo internazionale Nereo Rocco
08:00
Diritti tv, sabato assemblea Lega Serie A
23:21
Fiorentina, Pioli: "Giusto premio al nostro lavoro"