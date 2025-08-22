Logo SportMediaset
Calcio

Livorno, concluso restauro tribuna stadio Picchi

22 Ago 2025 - 10:08

Stadio Armando Picchi di Livorno tirato a lucido per l'esordio, domani sera, del campionato di serie C, con la Lega che ha scelto proprio Livorno per la vetrina del debutto del campionato. In campo la squadra amaranto affronterà la Ternana. Stamani il sindaco Luca Salvetti ha effettuato un sopralluogo con i dirigenti e i tecnici del Comune e i giornalisti per illustrare i lavori di miglioria e di adeguamento appena ultimati allo stadio. "Intanto c'è soddisfazione - ha detto il sindaco - che la Lega abbia scelto Livorno per aprire ufficialmente tutti i campionati italiani, con la diretta Sky, dodici telecamere, la sperimentazione del var a richiesta e speriamo anche il grande pubblico. Sono quasi 2 i milioni di euro investiti dal Comune sul rifacimento della tribuna e degli spicchi laterali, il rifacimento della tribuna interna con impermeabilizzazioni, i nuovi seggiolini, la nuova tribuna stampa, e inoltre il completo rifacimento della facciata della gradinata che era impresentabile e che per completarla ci vorranno due mesi di lavori in più ma sono lavori esterni. Poi ci sono 200mila euro investiti su lavori di adeguamento di sicurezza per mantenere la capienza a 14.000 spettatori". Infine Salvetti ha toccato anche l'argomento della questione stadio nuovo. "Sugli stadi - ha aggiunto il sindaco - ci sono due strade, il completo rifacimento che si può fare se si trovano investitori privati che entrano in possesso dello stadio come accaduto ad esempio a Bergamo e fanno il loro business. Se non c'è questo bisogna che le amministrazioni si facciano carico di interventi graduali per rendere le strutture funzionali e adeguate, noi siamo in questa seconda strada in attesa di un privato che decida di investire e noi a quel punto lo stadio lo cediamo volentieri". 

