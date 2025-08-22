Potenza-Cerignola vietata ai tifosi ospiti

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per la gara di calcio del campionato di Serie C Potenza-Cerignola, in programma il prossimo 30 agosto, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia. Le decisione, assunta dopo considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, è motivata "dalle alte probabilità che in occasione della gara possano verificarsi gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica". La rivalità tra le due tifoserie è stata giudicata "atavica" dal Casms che ha ricordato "le turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica sia in occasione degli incontri fra le due compagini ed anche al di fuori di contesti in cui erano impegnate le rispettive squadre".