Napoli, il retroscena sul colloquio tra Conte e De Laurentiis

Il tecnico riceve ampie garanzie, anche di mercato, dal presidente: avanti insieme sino a fine stagione

di Carlo Landoni
11 Nov 2025 - 15:46

Una lunga chiamata di un paio di ore: tanto è durato il colloquio di ieri, prima del messaggio presidenziale via social, tra il presidente Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte. Presente in call anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Uno scambio di idee proficuo in cui l'allenatore, messi sul tavolo ancora una volta i problemi che stanno affliggendo i campioni d'Italia, ha avuto garanzie e rassicurazioni: tanto sui metodi e l'organizzazione del lavoro, quanto sugli interventi di mercato.

A proposito: a gennaio il Napoli prevede di rinforzare il gruppo con un colpo immediato da ufficializzare nei primi giorni di apertura della sessione invernale di calciomercato, quindi un secondo acquisto di livello.

Conte sta rientrando a Napoli, mercoledì riprenderà gli allenamenti con chi, non convocato nelle rispettive nazionali, resterà a Castel Volturno. A loro comincerà a chiedere cuore, determinazione, grinta che si sono smarriti in questi mesi. E totale disponibilità alla causa Napoli

Non dovrebbe invece esserci un vertice di persona tra De Laurentiis e Conte che ci risulta abbia ricevuto le garanzie necessarie, del resto i due si sentono quotidianamente. Inoltre il presidente, che sarebbe (secondo le nostre informazioni) dovuto rientrare a Napoli in queste ore, ha annullato il suo rientro e rimarrà a Roma.

Dopo il messaggio presidenziale De Laurentiis Conte e Napoli avanti insieme con rinnovata energia sino a fine campionato. Poi a fine stagione si riuniranno come sempre per il punto della situazione e decidere se continuare ancora insieme, Conte ha un ulteriore anno di contratto, o separarsi in maniera del tutto amichevole.

