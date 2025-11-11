Napoli, il retroscena sul colloquio tra Conte e De Laurentiis

Una lunga chiamata di un paio di ore: tanto è durato il colloquio di ieri, prima del messaggio presidenziale via social, tra il presidente Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte. Presente in call anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Uno scambio di idee proficuo in cui l'allenatore, messi sul tavolo ancora una volta i problemi che stanno affliggendo i campioni d'Italia, ha avuto garanzie e rassicurazioni: tanto sui metodi e l'organizzazione del lavoro, quanto sugli interventi di mercato.