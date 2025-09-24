Napoli: lesione alla coscia sinistra per Buongiorno, niente Milan

Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, costretto a uscire per infortunio nel finale del posticipo del Maradona contro il Pisa. "Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nel comunicato del club azzurro. Il giocatore salterà di sicuro la trasferta di domenica sera a San Siro contro il Milan e i tempi di recupero si stimano intorno a un mese: Antonio Conte dovrebbe fare a meno di lui anche nella seconda giornata di Champions League contro lo Sporting del 1° ottobre e nella gara casalinga di domenica 5 contro il Genoa. Probabile rientro dopo la sosta per le Nazionali il 18 ottobre nella trasferta di Torino contro i granata.