Bruno Fernandes: "Il Manchester United è sempre stato il club dei miei sogni"

In un'intervista rilasciata a Prime Video Sport, Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha raccontato il momento in cui ha scoperto dell'interesse dei Red Devils: "Ero in camera mia a cambiarmi e mia moglie aveva le lacrime agli occhi. Mi chiedeva cosa stesse succedendo, se ci fosse qualcosa che non andava. Io non riuscivo nemmeno a parlarle perché per me era come vivere un sogno. Il Manchester United è sempre stato il mio club preferito. Ricevere quella chiamata sei mesi dopo aver pensato che fosse ormai impossibile, scoprire che l’offerta arrivava proprio dalla squadra dei miei sogni, è stato qualcosa di incredibile".