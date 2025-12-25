Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bruno Fernandes: "Il Manchester United è sempre stato il club dei miei sogni"

25 Dic 2025 - 12:27

In un'intervista rilasciata a Prime Video Sport, Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha raccontato il momento in cui ha scoperto dell'interesse dei Red Devils: "Ero in camera mia a cambiarmi e mia moglie aveva le lacrime agli occhi. Mi chiedeva cosa stesse succedendo, se ci fosse qualcosa che non andava. Io non riuscivo nemmeno a parlarle perché per me era come vivere un sogno. Il Manchester United è sempre stato il mio club preferito. Ricevere quella chiamata sei mesi dopo aver pensato che fosse ormai impossibile, scoprire che l’offerta arrivava proprio dalla squadra dei miei sogni, è stato qualcosa di incredibile".

Ultimi video

01:47
Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

05:41
Il punto sulla Nazionale

Il punto sulla Nazionale

01:31
Roma, un grande 2026

Roma, un grande 2026

02:14
Napoli, Neres on fire

Napoli, Neres on fire

01:43
Juve in serie positiva

Juve in serie positiva

01:26
Milan, oggi riposo

Milan, oggi riposo

01:51
Fullkrug e la 9 del Milan

Fullkrug e la 9 del Milan

01:23
Inter domani al lavoro

Inter domani al lavoro

01:42
Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

01:39
Il Natale del calcio

Il Natale del calcio

01:33
Un "regalo" per il Verona

Un "regalo" per il Verona

01:22
In "Palestra" si vola

In "Palestra" si vola

02:34
Gattuso, sogno mondiale

Gattuso, sogno mondiale

01:35
Lazio, mercato sbloccato

Lazio, mercato sbloccato

01:54
Roma nelle mani di Gasp

Roma nelle mani di Gasp

01:47
Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

I più visti di Calcio

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

Leao "studia" il Verona

Leao "studia" il Verona

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:19
Ferrieri Caputi fa la storia: è la miglior arbitra del 2025 secondo l'IFFHS
13:33
Douglas Luiz: "Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni"
12:27
Bruno Fernandes: "Il Manchester United è sempre stato il club dei miei sogni"
11:16
Liverpool, Chiesa al lavoro anche a Natale: il piano di Slot
10:18
AIA, Zappi: "Il 2025 si conclude, lasciandoci la consapevolezza di un percorso di crescita"