L'ANALISI

Napoli, primo esame superato per la "rosa lunga": Conte vince anche con la panchina

Turnover vincente contro il Pisa, ma il tecnico dovrà gestire al meglio le risorse dopo la Champions

23 Set 2025 - 08:05
La Champions League toglie punti ed energie. Questo è il mantra che i più grandi club amano ripetere, spesso, per giustificare prestazioni al di sotto delle aspettative. Questa, parafrasando e interpretando l'estate di Conte, è il pensiero del tecnico del Napoli che per tutta la preparazione ha sottolineato l'importanza di allungare la rosa con giocatori di qualità. E come dargli torto. La dimostrazione per i campioni d'Italia dopo una stagione passata a guardare gli altri giocare ogni tre giorni è arrivata alla prima occasione, da Manchester al Maradona sfidando prima il City e poi il Pisa. Un impegno quest'ultimo che se sulla carta non avrebbe dovuto creare grossi grattacapi, in realtà ha finito con l'essere un ostacolo duro da superare giocando contro l'ottima organizzazione dell'avversario, ma anche contro gambe appesantite e idee annebbiate.

Se il migliore in campo è stato Spinazzola, uno che a Manchester ha combattuto in lungo e in largo, a fare la differenza hanno pensato proprio le così chiamate seconde linee, ma prima ancora la forza di un gruppo che si è vista tutta nell'esultanza clamorosa dopo il gol del momentaneo 3-1 di Lucca, forse una delle pedine più in difficoltà nel perfetto inizio di stagione del Napoli in campionato. In gol Gilmour, in gol Lucca e con un De Bruyne condottiero tanto col pallone tra i piedi quanto a parole. Così il Napoli deve continuare nel proprio percorso di crescita e dal 3-2 sofferto contro il Pisa Conte avrà imparato sicuramente che sul suo nuovo gruppo può contare, dall'inizio o dalla panchina.

napoli
conte

