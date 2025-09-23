Napoli, primo esame superato per la "rosa lunga": Conte vince anche con la panchina

La Champions League toglie punti ed energie. Questo è il mantra che i più grandi club amano ripetere, spesso, per giustificare prestazioni al di sotto delle aspettative. Questa, parafrasando e interpretando l'estate di Conte, è il pensiero del tecnico del Napoli che per tutta la preparazione ha sottolineato l'importanza di allungare la rosa con giocatori di qualità. E come dargli torto. La dimostrazione per i campioni d'Italia dopo una stagione passata a guardare gli altri giocare ogni tre giorni è arrivata alla prima occasione, da Manchester al Maradona sfidando prima il City e poi il Pisa. Un impegno quest'ultimo che se sulla carta non avrebbe dovuto creare grossi grattacapi, in realtà ha finito con l'essere un ostacolo duro da superare giocando contro l'ottima organizzazione dell'avversario, ma anche contro gambe appesantite e idee annebbiate.