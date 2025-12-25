Douglas Luiz: "Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni"

Douglas Luiz, ex centrocampista della Juventus, ha parlato al Daily Mail in occasione di un evento benefico organizzato dal Nottingham Forest. Il brasiliano, che questa estate ha lasciato i bianconeri dopo un solo anno a Torino, ha raccontato così il suo periodo con addosso la maglia della Juventus: "Ho avuto un anno difficile alla Juventus, con molti infortuni e delusioni. Ora sono davvero felice. Sono in un buon club, un grande club, con molti amici e sono felice di essere qui. Sia per il bene del club che per il mio, spero di trovare il modo di essere in forma". Poche parole ma riassumono perfettamente la stagione del brasiliano, estremamente sotto le aspettative che si erano generate al suo arrivo.