Napoli, la tensione divora muscoli e idee: senza Conte per il passo decisivo

Non si tratta di paura di vincere, o meglio nel caso non è solo quello il problema. L'allarme per i tifosi e lo staff di Conte risuona forte perché il Napoli sembra essere completamente a corto di energie mentali, ma anche fisiche. Contro il Parma di Chivu, ordinato e pronto a lottare su ogni pallone, è completamente mancata la freschezza di provare giocate più complesse e veloci rispetto alle trame più elementari e scontate, con Lukaku scomparso tra le maglie ducali e tanto Politano quanto McTominay, sacrificato lontano dall'area avversaria, incapaci di cambiare passo. Le occasioni sono arrivate comunque e i dettagli, che nel calcio fanno la differenza, non hanno sorriso e solo per questione di centimetri potremmo parlare di un altro finale di stagione, ma la sensazione di stanchezza e poca lucidità già intravista contro il Genoa anche al Tardini non può non aver preoccupato Antonio Conte che, tra l'altro, l'ultimo match lo vedrà lontano dalla panchina.