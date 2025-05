Napoli, Conte: "Scudetto? Ho dato tutto, sono molto stanco. Abbiamo l'osso in bocca, non molliamo"

Il Napoli esce indenne dal Tardini di Parma con uno 0-0 che permette agli azzurri di restare primi in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter, con l'ultima giornata che sarà decisiva per lo scudetto. E spera di far festa Antonio Conte, che ai microfoni di Dazn non si è nascosto: "Siamo vicini, però ancora quel passo dobbiamo farlo. È l'ultimo e lo facciamo in casa con i nostri tifosi e il loro supporto, è un campionato molto difficile e noi quello che volevamo fare era dare fastidio alla fine. Siamo stati lì tanto, in testa, nonostante l'annata di tante difficoltà. Ma non ci siamo lamentati, siamo andati avanti e siamo a un passo da un qualcosa di inimmaginabile e storico per Napoli e il Napoli. Vincere qui è diverso rispetto ad altre piazze".