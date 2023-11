Napoli, l'Equipe: Tudor firmerà un biennale a giugno

© Getty Images

Sembrava fatta per il suo arrivo sulla panchina del Napoli al posto di Rudi Garcia per raddrizzare una stagione - quella del post scudetto - fatta di alta e bassi garantendo finalmente continuità di risultati. E invece niente da fare per Igor Tudor dopo il faccia a faccia con il presidente De Laurentiis: il tecnico voleva un contratto di almeno un anno e mezzo e soprattutto non forniva quelle garanzie tecniche che cercava il massimo dirigente azzurro per l'attuale squadra. Sfumato dunque l'arrivo del croato, che al momento è senza squadra dopo l'esperienza al Marsiglia della scorsa stagione, e azzurri nelle mani di Walter Mazzarri. Ma, secondo quanto riportato dall'Equipe versione online, sarebbe soltanto questione di tempo: il quotidiano francese scrive infatti che a giugno Tudor dovrebbe firmare un contratto biennale. Ecco spiegato il perché dell'ingaggio di Mazzarri 'a scadenza'.