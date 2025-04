Arsenal, Saliba: "Ci hanno un po' mangiati all'inizio"

Dopo la sconfitta contro il PSG, William Saliba ha analizzato il primo round della semifinale di Champions. "Siamo un po' delusi per aver perso e per aver subito un gol così presto - ha detto il francese dell'Arsenal -. Ci siamo un po' ripresi dopo, ma abbiamo sofferto molto nei primi 20 minuti". "Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. La partita non è finita, speriamo di vincere al Parco dei Principi - ha aggiunto -. Non siamo stati sorpresi dal PSG, sapevamo che era una grande squadra. All’inizio ci hanno un po' mangiati, abbiamo fatto male". "Non bisogna mollare, possono succedere molte cose - ha proseguito -. Dembélé è un po’ ovunque, si muove molto, è difficile marcarlo, ma sul primo gol potevamo fare meglio. Prenderemo gli aspetti positivi per andare là e batterli. Dovremo dimostrare di avere carattere".