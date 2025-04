PSG, Vitinha: "Felici del risultato, ma non è finita"

Dopo la vittoria di misura sull'Arsenal nell'andata della semifinale di Champions, Vitinha ha esaltato la prestazione del PSG rimanendo però con i piedi per terra in vista del secondo round. "Avremmo potuto segnare di più, ma siamo felici del risultato. Eravamo sicuri di poter fare una partita del genere. Ci sono persone che non ci credono, ma non ci importa. I tifosi sono incredibili. Siamo tutti uniti - ha dichiarato dopo il match -. Non è finita, dobbiamo fare una grande partita al Parco dei Principi". "Abbiamo fatto una grande prestazione collettiva, abbiamo mostrato la nostra voglia di andare in finale", ha aggiunto.