Napoli, adesso è anche ufficiale: ritorna Mazzarri, addio Garcia

NAPOLI

Il livornese riabbraccia gli azzurri dopo 10 anni, comunicato anche l'addio al tecnico francese

"Bentornato Walter". Così Aurelio De Laurentiis, sul suo profilo ufficiale su X, ha ufficializzato il ritorno di Mazzarri a Napoli. Contratto fino alla fine della stagione e niente Tudor, dato a lungo in vantaggio dopo l'esonero di Rudi Garcia. Il francese è stato contemporaneamente salutato con una fredda nota apparso sul sito: "La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi".

Il patron degli azzurri voleva un traghettatore e così è stato: accordo con scadenza al 30 giugno del 2024. In estate quindi, salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico livornese saluterà e si darà il via ad un nuovo ciclo. Per lui si tratta della seconda avventura sotto al Vesuvio: la prima, fortunata, era stata coronata dalla Coppa Italia alzata al cielo nella stagione 2011-2012. L'obiettivo è quello di dimenticare Rudi Garcia, il quale lascia i partenopei al quarto posto in classifica con tre ko in dodici gare. Senza dimenticare la Champions e il pass per gli ottavi quasi in tasca. Al francese andranno comunque 2,8 milioni di euro, ossia i denari previsti dal contratto per una stagione. Nulla da fare per Igor Tudor, giunto ieri a Roma per incontrare De Laurentiis.

Mazzarri, che a Napoli ci è già stato per quattro stagioni, è adesso atteso da un calendario tutt'altro che semplice: alla ripresa subito una trasferta ostica in casa dell'Atalanta, poi Real Madrid, Inter e Juventus, quest'ultima nella serata dell'8 dicembre. Poi Braga, Cagliari, Frosinone e Roma prima del Natale.