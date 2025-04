PSG, Luis Enrique: "Siamo una squadra vera"

E' carico e soddisfatto Luis Enrique dopo la vittoria nell'andata della semifinale di Champions contro l'Arsenal. "Abbiamo mostrato la mentalità di ogni giorno. Dembele? È un vero piacere averlo al PSG - ha spiegato il tecnico dei parigini -. È stata una partita piena di emozioni, è difficile giocare con quest’atmosfera incredibile. Il gol all’inizio della partita è stato importante per la fiducia". "Dobbiamo pensare a controllare la partita. Giocheremo in casa con i nostri tifosi, saremo pronti - ha aggiunto -. Se Dembélé sarà con noi per la partita di ritorno? Non lo so. Siamo una squadra vera. Se Ousmane può giocare, bene. Se non gioca, vedremo una squadra comunque".