Conte: "Scudetto tutto da giocare, ho guardato la Fiorentina e non l'Inter. Già soffro tanto così"

"Lo Scudetto a Napoli sarebbe un prodigio". In testa alla classifica dopo il successo sul Torino e lo scivolone dell'Inter, Antonio Conte non smette di guardare indietro. Da dove è partito, dal grande lavoro fatto su tutti i fronti parlando solo di calcio "per non essere strumentalizzato". È il solito Conte, che nel corso dell'intervista a Dazn ha rivelato di non aver guardato i nerazzurri di Inzaghi: "Già soffro per me figuriamoci se soffro per le altre - ha esordito davanti le telecamere -. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Non Inter-Roma, alla fine mi hanno detto il risultato".