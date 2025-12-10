Il Napoli perde in trasferta con il Benfica e si complica la strada per gli ottavi

© Getty Images
La 6a giornata della Champions League complica e non poco le cose per il Napoli, che rischia seriamente di uscire dalle migliori ventiquattro e dalla zona-playoff, restandoci dentro per un soffio. Contro il Benfica arriva infatti una nettissima sconfitta per 2-0, nonostante la rivoluzione di Conte nell'intervallo: Rios (20') e Barreiro (48') regalano la vittoria a Mourinho, che si rilancia salendo a 6 punti. Azzurri fermi a quota 7.
LA PARTITA
Il Napoli si complica ulteriormente la vita in Champions League, patendo i tanti infortuni: è ko col Benfica, che esulta e vince 2-0 all'Estadio Da Luz. L'avvio è complesso per Conte e i suoi, visto che Mourinho ha schierato una squadra da ripartenze e contropiede. Vanja Milinkovic-Savic rischia di causarsi dei problemi da solo e Aursnes sfiora il vantaggio, poi va vicino alla rete anche Ivanovic. Il Benfica sembra più in partita del Napoli e infatti, al 20' passa: McTominay non è reattivo su un pallone vagante, Rios ci si avventa ed è 1-0. Da qui in poi gli azzurri si gettano in avanti a caccia del pari, ma sbattono sulla difesa di Mou e non vanno oltre un colpo di testa a lato di capitan Di Lorenzo. Più efficace il Benfica, che sfiora il bis con Otamendi: conclusione alta ed è 1-0 al riposo.
Conte cambia tutto in avvio di ripresa, inserendo Spinazzola e Politano. Si passa al 4-2-3-1 ed è un Napoli a trazione anteriore, che lascia enormi spazi al Benfica: ne approfitta Rios, che pesca Barreiro in area, e quest'ultimo firma il 2-0. Siamo al 49' e c'è tantissimo tempo per riaprirla, ma gli azzurri hanno gli uomini contati in panchina e faticano a rendersi pericolosi: Neres impegna Trubin, alto invece il tiro di McTominay. Conte inserisce anche Lucca, ma è il Benfica a rendersi pericoloso: Pavlidis sfiora il tris, Milinkovic-Savic salva tutto. Non c'è tempo per un ribaltone nel finale, che è tranquillissimo per Mourinho e i suoi. Il Benfica sale a quota sei punti e si avvicina alla top-24, che viene chiusa proprio dal Napoli: Conte è fermo a quota 7 punti e, se finisse oggi, sarebbe nei playoff per un soffio.
LE PAGELLE DI BENFICA-NAPOLI
IL TABELLINO
BENFICA (4-2-3-1) - Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi; Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes (48' st Tiago Freitas), Barreiro (48' st José Neto), Sudakov (29' st Antonio Silva); Ivanovic (29' st Pavlidis). A disposizione: Samuel Soares, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, Wynder, Rodrigo Rego, Joao Veloso, Joao Rego. All. Mourinho.
NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic-Savic; Beukema (1' st Politano), Rrahmani, Buongiorno (14' st Juan Jesus); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (36' st Vergara), Olivera (1' st Spinazzola); David Neres, Hojlund, Lang (29' st Lucca). A disposizione: Contini, Ferrante, Ambrosino. All. Conte.
Arbitro: Vincic (Slo).
Marcatori: 20' Rios (B), 4' st Barreiro (B).
Ammoniti: Lang (N), Vergara (N), Dedic (B).
LE STATISTICHE
• Il Napoli ha perso cinque trasferte consecutive per la prima volta nella sua storia in Champions League/Coppa dei Campioni.
• Il Napoli ha perso sei delle ultime otto trasferte tra tutte le competizioni (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 32 gare fuori casa (14V, 12N, 6P).
• Dalla sconfitta contro il Manchester City in questa UEFA Champions League, lo scorso 18 settembre, solo il Nizza (sette) ha perso più volte in trasferta rispetto al Napoli (sei) tra le squadre dei top-5 campionati europei considerando tutte le competizioni.
• Il Napoli ha subito 10 gol in 6 match in questa stagione di UCL, solo nel 2017/18 (11) ha concesso più reti in una singola fase a gironi/campionato nel torneo.
• Il Napoli ha subito almeno due reti in cinque delle 15 trasferte disputate in questa stagione, già tante sfide esterne con almeno due reti subite quante quelle registrare dagli azzurri nella scorsa considerando tutte le competizioni.
• Il Napoli non ha trovato la via della rete per la quarta trasferta in questa stagione, già tante sfide esterne a secco quante quelle registrate dagli azzurri nella scorsa tra tutte le competizioni.
• Il Napoli ha chiuso un 1° tempo in trasferta con 0 tiri in porta solo per la seconda volta con Antonio Conte allenatore, dopo il 20 ottobre 2024 contro l'Empoli in Serie A.
• José Mourinho è tornato a vincere un match contro Antonio Conte in panchina considerando tutte le competizioni dal 2-1 del Manchester United contro il Chelsea in Premier League del 25 febbraio 2018.
• José Mourinho non otteneva due successi consecutivi in in UEFA Champions League da novembre 2018 con il Manchester United (2-1 vs Juventus, 1-0 vs Young Boys in quel caso).
• Il Benfica ha vinto entrambe le due sfide contro squadre italiane disputate in questo anno solare in UEFA Champions league, tante vittorie quante quelle registrate dai portoghesi nelle 13 precedenti contro avversarie provenienti dall’Italia nella competizione.
• Questa è solo la seconda vittoria casalinga per il Benfica contro un’avversaria italiana in UEFA Champions League, dopo quella 4-3 contro la Juventus, il 25 ottobre 2022.
• 50° successo per Nicolás Otamendi in UEFA Champions League; l’attuale difensore del Benfica è il quinto argentino a raggiungere quota 50 vittorie nella competizione (dopo Lionel Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano e Gonzalo Higuaín).