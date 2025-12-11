Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, a Yildiz premio Rising Star Of The Month di novembre

11 Dic 2025 - 08:05

Il premio Rising Star Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Juventus Kenan Yildiz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Roma, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20.45 all' Allianz Stadium di Torino. Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003) - si legge in una nota - è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10/a alla 13/a della Serie A Enilive 2025/2026. "La qualità di Kenan Yildiz è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Dopo essersi già imposto ad agosto come miglior calciatore del mese, il fantasista turco prevale nella classifica dei migliori Under 23 di novembre, dimostrando oltre al talento, anche la continuità e consistenza propria dei giocatori capaci di fare la differenza. Yildiz si conferma una volta di più uno dei protagonisti del nostro campionato, in grado con le sue giocate e la sua classe, a soli 20 anni, di imporsi già come giocatore fondamentale della Juventus e della sua nazionale".

09:00
Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"
08:16
Commisso scuote la Fiorentina: "Tutti responsabili, la B non è un'opzione"
08:05
Serie A, a Yildiz premio Rising Star Of The Month di novembre
23:57
Juventus, Yildiz: "Fatta una buona partita, contento per l'assist"
23:47
Benfica, Mourinho: "Qualcuno dirà che non era il solito Napoli, ma non sono d'accordo"