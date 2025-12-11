Logo SportMediaset

Calcio

Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"

11 Dic 2025 - 09:00
La rabbia dell'Inter trova una clamorosa a Nyon. Secondo quanto filtra dal quartier generale dell'UEFA, la gestione dell'episodio decisivo contro il Liverpool è stata errata: il VAR Soren Storks non doveva intervenire. Per i vertici europei, il contatto Bastoni-Wirtz non rientrava nella casistica del "chiaro ed evidente errore"; la valutazione spettava esclusivamente all'arbitro Zwayer in presa diretta e la chiamata al monitor è stata considerata un'intromissione indebita in una decisione che doveva rimanere "di campo". Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

01:32
Pulisic, febbre da gol

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

02:49
DICH BUONGIORNO POST 10/12 DICH

01:02
EVENTO MILAN FURLANI 10/12 DICH

00:31
EVENTO MILAN VINCENZO VERGINE 10/12 DICH

00:52
EVENTO MILAN ALLEGRI 10/12 DICH

01:13
DICH GONZALES 10/12 DICH

01:45
DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Pulisic, febbre da gol

09:00
Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"
08:16
Commisso scuote la Fiorentina: "Tutti responsabili, la B non è un'opzione"
08:05
Serie A, a Yildiz premio Rising Star Of The Month di novembre
23:57
Juventus, Yildiz: "Fatta una buona partita, contento per l'assist"
23:47
Benfica, Mourinho: "Qualcuno dirà che non era il solito Napoli, ma non sono d'accordo"