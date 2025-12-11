Inter-Liverpool, beffa confermata dall'UEFA: "Il VAR non doveva intervenire"

La rabbia dell'Inter trova una clamorosa a Nyon. Secondo quanto filtra dal quartier generale dell'UEFA, la gestione dell'episodio decisivo contro il Liverpool è stata errata: il VAR Soren Storks non doveva intervenire. Per i vertici europei, il contatto Bastoni-Wirtz non rientrava nella casistica del "chiaro ed evidente errore"; la valutazione spettava esclusivamente all'arbitro Zwayer in presa diretta e la chiamata al monitor è stata considerata un'intromissione indebita in una decisione che doveva rimanere "di campo". Lo scrive la Gazzetta dello Sport.