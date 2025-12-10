Juventus, Yildiz: "Fatta una buona partita, contento per l'assist"

© IPA
Kenan Yildiz, premiato come MVP della partita, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League contro il Pafos. "Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo è mancato solo il gol, nel secondo abbiamo messo buona cattiveria - ha spiegato il talento turco della Juventus - La vittoria è sempre per la squadra. Conento che ho fatto l'assist per il gol di David, io do sempre il 100%".
E ancora: "La sconfitta di Napoli ci ha fatto male, ma abbiamo fatto buoni allenamenti, siamo stati concentrati e abbiamo fatto una buona partita oggi. Adesso facciamo una buona partita anche la prossima".